PASQUALE VESSA (AMBIENTE ENERGIA): “AL SUD C’E’ TEMPO PER RECUPERARE SU COSTI ENERGETICI”

“Le imprese del Sud ed anche gli Enti Pubblici delle Regioni Meridionali devono saper cogliere l’occasione che gli viene offerta dalla possibilità di migliorare il proprio sistema di produzione e consumo di energia, perché la grande sfida del futuro immediato è proprio questa.” Pasquale Vessa, manager del Settore dell’Energia Rinnovabile, Ceo di Ambiente ed Energia, società leader nel settore, da anni impegnato nella realizzazione di progetti di alta tecnologia su tutto il territorio nazionale, guarda sempre con particolare attenzione al Sud, la terra nella quale vive ed ha iniziato la sua attività di impresa.

“Anche se con qualche ritardo”, continua Vessa, che vanta anche una esperienza politica come Sindaco e come Parlamentare della Repubblica, “la nostra classe dirigente inizia a comprendere quanto sia importante investire sulle fonti rinnovabili ed anche sull’efficientamento energetico. Tanto nel pubblico quanto nel privato, nell’ultimo decennio, la bolletta energetica ha costituito un ostacolo insormontabili per effettuare nuovi investimenti in ogni settore. Se, poi, aggiungiamo quello che è accaduto negli ultimi due anni, con il caro bollette ed i prezzi impazziti delle materie energetiche, si comprende che il nostro è un sistema che produce ed offre servizi ma sempre con l’occhio al costo dell’energia. Siamo in ritardo, è vero, ma ci sono ancora tante opportunità, legate anche a scelte di politica energetica nazionale, che consentono di recuperare il tempo perso”.