ATTILIO PIERRO (LEGA): “NO ALLA SOPPRESSIONE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI SALERNO”

Ampliamento e potenziamento organici, estensione delle tutele legali per le forze di Polizia, più fondi per la videosorveglianza. Abbiamo invertito una tendenze che ha prodotto solo disastri.

Mentre a livello centrale torniamo ad aprire presidi di sicurezza negli ospedali e potenziamo controlli in luoghi di affluenza, la sinistra vuole sopprimere il corpo della Polizia provinciale. In tanti comuni italiani si investe sulla sicurezza integrata e partecipata delineando e distribuendo compiti tra le forze di polizia, alleggerendo il lavoro della Polizia di Stato e dei militari dell’Arma mantenendo elevati standard d’intervento. Senza un serio e condiviso piano di gestione che tenga conto di tutte le esigenze per il territorio provinciale più esteso d’Italia ci opporremo in tutte le sedi.