CONSIGLIO REGIONALE. NASCE UN NUOVO GRUPPO DI OPPOSIZIONE: LO GUIDA PETITTO

Livio Petitto, Consigliere Regionale eletto in Provincia di Avellino con la lista Davvero Verdi, nella giornata di domani, come riportato dal quotidiano Il Mattino, protocollerà agli uffici della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, la nota con la quale comunicherà la nascita di un nuovo gruppo che si muoverà tra i banchi dell’opposizione. A farne parte del nuovo organismo, insieme allo stesso Petitto che assumerà il ruolo di Capogruppo, i consiglieri regionali Grimaldi e Caldoro (che hanno lasciato Forza Italia), insieme a Michele Cinque, che fino ad oggi si è mosso tra maggioranza ed opposizione. Secondo Petitto, il nuovo Gruppo Consiliare, potrebbe trasformarsi in un progetto politico in vista del prossimo appuntamento con le Regionali 2025, per consentire agli scontenti dell’attuale maggioranza De Luca di avvicinarsi al Centro Destra, pur senza aderire ad un partito della coalizione. Insomma, una sorta di grande lista civica nella quale far confluire il dissenso nei confronti di De Luca ma anche di tutto il centro sinistra della Campania.

