PONTECAGNANO FAIANO. FDI E GIOVENTU’ NAZIONALE CHIEDONO RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE

Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia – Pontecagnano Faiano chiedono all’Amministrazione comunale di individuare spazi adeguati sul territorio da mettere a disposizione delle famiglie socialmente più fragili per facilitare la didattica a distanza , segnalando come prima soluzione la riapertura della biblioteca “Alfonso Gatto”, dotata di ampio spazio e adeguata strumentazione digitale.

Una risposta concreta per rispondere alle esigenze quotidiane dei nuclei familiari numerosi

con più figli in età scolara che vivono in abitazioni anguste, che non dispongono di apposita

strumentazione tecnologica (es. pc, smartphone, tablet) o di una connessione internet stabile.

Nella lettera indirizzata al Comune, i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni pongono

l’attenzione anche verso i giovani professionisti che attualmente lavorano in modalità

smart working .

Il coordinatore di GN Guglielmo Anastasio ed il commissario cittadino di FdI Giuseppe Corrado, chiedono al Comune di avviare un’indagine con gli istituti per segnalare eventuali casi di necessità al fine di aprire sul territorio spazi educativi per garantire il diritto costituzionale allo studio.

“Chiediamo al Sindaco – spiegano Anastasio e Corrado – che venga presa in considerazione la possibilità di aprire la biblioteca comunale in favore degli studenti e dei giovani professionisti che, per necessità di spazi o dispositivi digitali, vivono delle difficoltà acuite dalla pandemia”.

“Riteniamo necessario – aggiungono i vertici del circolo locale – valorizzare al meglio i luoghi culturali di maggiore importanza presenti sul nostro territorio, nell’interesse dei giovani, in questo caso garantendo il diritto allo studio con ogni mezzo a nostra disposizione nell’ottica di una

maggiore fruizione di questi spazi da parte della comunità”.