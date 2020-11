NAPOLI, COMUNALI 2021. ITALIA VIVA PROPONE LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

Italia Viva vuole uscire dalle segrete stanze del centro sinistra di Napoli e per la scelta del candidato sindaco propone le Primarie. La proposta, ufficialmente lanciata dai responsabili cittadini del partito di Matteo Renzi, adesso dovrà ricevere una risposta da parte degli alleati, a cominciare dal Partito Democratico.

E’ probabile che nulla verrà deciso prima della celebrazione del consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 in programma entro il prossimo 10 Dicembre: in caso di esito negativo ci sarà lo scioglimento anticipato del consiglio e la nomina di un commissario prefettizio al posto dell’attuale sindaco Luigi De Magistris.