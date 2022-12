PONTECAGNANO FAIANO. IL CENTRO DESTRA APRE AD ITALIA VIVA ED AZIONE

Il Centro Destra del Comune di Pontecagnano Faiano apre a tutte le formazioni politiche e nei prossimi giorni incontrerà i vertici cittadini di Italia Viva ed Azione per avviare un dialogo sul programma elettorale e su di un’eventuale alleanza elettorale per le Amministrative della primavera 2023. E’ questa una delle decisioni venuta fuori nel corso della riunione che i segretari cittadini di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati hanno tenuto nella serata di ieri: il calendario degli incontri non si limiterà solo ai partiti (tra cui Azione ed Italia Viva, almeno per il momento), ma interesserà anche tutti i movimenti civici e le associazioni del territorio del Comune di Pontecagnano Faiano.

