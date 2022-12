EUROPEE 2024. IN CONSIGLIO REGIONALE SONO GIA’ INIZIATE LE GRANDI MANOVRE

Un anno prima della scadenza del mandato da consigliere regionale, un anno prima per tentare l’elezione all’interno del Parlamento Europeo e portare l’esperienza maturata in Consiglio Regionale in Europa: sono almeno quattro, al momento, i consiglieri regionali in carica che stanno valutando la possibilità di una candidatura alle prossime Elezioni Europee, in programma a Maggio del 2024. Un anno e poco piu’ di campagna elettorale per una delle tornate elettorali piu’ complicate per le dimensioni del Collegio che comprende Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Impensabile affrontare una simile sfida senza il sostegno di un partito ben radicato su tutti i territori della Circoscrizione Sud che, al termine della tornata elettorale, porterà 18 rappresentanti nel Parlamento Europeo.

