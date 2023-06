PONTECAGNANO FAIANO. IL PSI PRONTO A ROMPERE CON LANZARA DOPO IL NO ALLA PRESENZA IN GIUNTA

Il PSI Provinciale è pronto a rompere, già adesso, l’alleanza con il centro sinistra di Pontecagnano Faiano e con il Sindaco Lanzara. A fare saltare i nervi al partito del garofano la scelta del primo cittadino di mettere fuori dalla Giunta il PSI che, pure, aveva un assessore uscente che non è stato neppure eletto. Pochi i voti, poco il peso politico e, dunque, alla fine il PSI è stato messo alla porta anche a Pontecagnano Faiano: adesso, già in giornata, potrebbe arrivare una nota ufficiale del partito per prendere le distanze dal Sindaco Lanzara rispetto alle decisioni assunte per la composizione della Giunta. Il Psi, comunque, ha eletto un solo consigliere comunale che non è detto che segua l’indicazione del partito che, pare, non essere condivisa da tutti.

