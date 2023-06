DE LUCA SI BLINDA E PENSA AD UN RIMPASTO IN GIUNTA: LELLO TOPO, LADY MASTELLA ED UOMO DEL PSI

Come difendersi dal Pd Nazionale ? Come creare le condizioni per blindare il consenso di tutta l’attuale maggioranza del Consiglio Regionale, per dimostrare a Roma che tutti sono dalla sua parte ? Il giorno dopo lo scontro a Roma, che ha visto la Schlein bocciare la conferma di Piero De Luca alla carica di Vice Capogruppo, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca è pronto a mettere in campo l’artiglieria pesante per difendersi e contrattaccare, per dimostrare che il fortino della Regione Campania è inespugnabile. E si torna a parlare di un rimpasto di Giunta, perchè i mesi che attendono De Luca sono tutt’altro che facili e c’è bisogno di guerrieri collaudati, pronti ad ogni evenienza: spunta nuovamente il nome di Lello Topo – che dovrebbe anche candidarsi, Schlein permettendo, alle prossime Europee – insieme a quello di Sandra Lonardo, la consorte del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, poi anche di un nome del PSI per evitare che gli uomini del garofano possano essere attirati, proprio in vista delle Europee del 9 Giugno, dalle sirene ammaliatrici del nuovo Partito Democratico.

