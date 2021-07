PONTECAGNANO FAIANO. IL SINDACO LANZARA LANCIA LA SFIDA PER GLI ULTIMI DUE ANNI DI MANDATO

Questa mattina, presso Palazzo di Città, il Sindaco Giuseppe Lanzara, unitamente alle forze di coalizione, ha presentato agli organi di informazione ed alla collettività il documento programmatico 2021/2023.

Il fascicolo, composto da cinque pagine contenenti i punti nodali delle attività previste per il prossimo biennio, è stato illustrato dal Primo Cittadino insieme ai rappresentanti di Partito Democratico (coordinatore Roberto Brusa), Campania Libera (capogruppo Nunzia Fiore), Arturo Giglio (capogruppo Partito Socialista Italiano), Antonio Malangone (coordinatore Energie), Dario Vaccaro (Presidente del Consiglio ed esponente di Sveglia).

Diciannove i firmatari del documento, tra cui, oltre a quelli sopra menzionati e lo stesso Sindaco, compaiono gli Assessori Comunali Michele Roberto Di Muro, Rosa Lembo, Raffaele Sica, Carmine Spina ed Adele Triggiano, i Capigruppo Francesco Fusco e Gaetano Nappo, i Consiglieri Antonio Avallone, Beniamino Castelluccio, Alessandro Maisto e Gerarda Sica, il Coordinatore Psi Gaetano Lamberti e la Portavoce di Sveglia! Gabriella Vernieri.

Un patto per la città teso ad evidenziare le maggiori progettualità per Pontecagnano Faiano, fra cui PUC, ripascimento costiero, impiantistica sportiva, polo della salute, aeroporto, metropolitana, cultura ed eventi.

“Un’Amministrazione fattiva non può parlare che al presente ed al futuro, individuando interventi in fase di cantierizzazione e dunque prossimi alla realizzazione. In tre anni di mandato abbiamo affrontato problemi e criticità, non ultima una pandemia di immani proporzioni, eppure non ci siamo fermati né lo faremo, forti di una coesione e di uno spirito di abnegazione che tutt’oggi ci accompagnano. Siamo qui a mettere nero su bianco cosa faremo: unendo le energie ed i punti di vista, riusciremo a portare a termine un piano di sviluppo e di opportunità per i nostri concittadini. Stamattina abbiamo dimostrato l’importanza di essere una squadra, come la Nazionale agli Europei: coesa e vincente, dove la logica del gruppo e la mediazione prevalgono sulle idee dei singoli. La politica è anche la consapevolezza che si è più forti se si è maggioranza e non singoli persi nei personalismi”, ha annunciato positivo e propositivo il Sindaco Giuseppe Lanzara.