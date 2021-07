TOMMASO PELLEGRINO (IV): “SODDISFATTO PER MOZIONE SU REGISTRO TUMORI”

“Sono estremamente soddisfatto del risultato – ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva e primo firmatario della mozione approvata all’unanimità in Consiglio Regionale. Riteniamo strategico utilizzare le risorse previste nel Recovey plan per supportare, in ambito sanitario, il Registro dei tumori attraverso un lavoro di digitalizzazione e informatizzazione.

Il Registro dei tumori – ha proseguito Pellegrino – è uno strumento indispensabile per fare una corretta programmazione sanitaria e per attivare un eventuale monitoraggio ambientale, in particolare nei Territori dove si rilevano dati anomali.

Un Registro dei Tumori aggiornato è utile sia per evitare eccessivi allarmismi e sia per evitare di sottovalutare situazioni che potrebbero determinare particolari criticità.

In Campania sono attivi otto Registri dei tumori, tranne uno aggiornato al 2018 gli altri riportano i dati relativi al 2014 – 2016.

Con l’approvazione della mozione la Giunta si attiverà in sede di programmazione economica in ambito sanitario per recuperare le risorse necessarie per un potenziamento informatico e tecnologico in modo da avere i dati dell’incidenza delle diverse patologie tumorali in Campania più aggiornati possibili”. Ha concluso il Consigliere Pellegrino.