PONTECAGNANO FAIANO. LA DENUNCIA DI FDI: “CITTA’ SENZA CONTROLLI, DOVE E’ IL SINDACO?”

“Abbiamo chiesto più volte un tavolo con l’Amministrazione e le forze dell’ordine per mettere in campo iniziative di prevenzione e maggiore controllo del territorio ma dal sindaco nessuna risposta: è evidente che ormai, come suo solito, pensa di poter risolvere le questioni con i post sui social architettati dal suo staff e con annunci che poi si rivelano nella realtà inconcludenti. Tre settimane fa – rincara la dose Corrado – sono stati predisposti controlli imponenti da parte dei carabinieri e polizia municipale a cui va il nostro sentito ringraziamento per l’attività che svolgono quotidianamente in questo momento di emergenza, ma poi nulla più. Negli ultimi due fine settimana si sono registrati rapine e furti, in orario di prima serata, nelle vie del centro. Dove sono i controlli? Possibile che non si riesce a predisporre un’attività costante dopo la chiusura delle attività che ancora rendono questa città vivibile considerate le restrizioni? L’ultimo annuncio di Lanzara è di 6.000 euro destinati alla Polizia municipale per attività di servizi notturni. Dopo le 21 la città è allo sbando, i cittadini hanno paura e i commercianti cominciano a chiudere prima i loro negozi” aggiunge il commissario cittadino di FdI.