PONTECAGNANO FAIANO RICORDA CIRIACO DE MITA AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

Una messa in suffragio di Ciriaco De Mita, domani 26 Maggio, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, anche nel Comune di Pontecagnano Faiano. E’ l’iniziativa portata avanti da alcuni esponenti centristi ed ex democristiani del centro dei Picentini che, in queste ore, stanno provvedendo ad invitare anche altri politici di altri comuni.

In occasione del primo anniversario della scomparsa di CIRIACO DE MITA verrà celebrata una Messa in suffragio.

Venerdì 26 maggio 2023, ore 18:30, Chiesa di Maria SS. Immacolata, Corso Umberto I^, 79 Pontecagnano (Sa)