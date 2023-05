SCAFATI VERSO IL BALLOTTAGGIO. MARCO CUCURACHI: “CON SCARLATO L’UNITA’ CHE PREMIA”

“Siamo contenti e soddisfatti di aver incrociato il percorso politico della Coalizione di Corrado SCARLATO con quello delle Coalizioni di Francesco Carotenuto e di Michele Grimaldi. Abbiamo affrontato e stiamo conducendo questa fase di ballottaggio sulla scorta di un Accordo Programmatico nel solo interesse degli Scafatesi.”

Lo dichiara Marco Cucurachi. già Consigliere Comunale di Scafati, tra i primi sostenitori della candidatura di Corrado Scarlato alla carica di Sindaco.

Un accordo e un patto tra galantuomini che possa mettere in sicurezza la nostra Città, un’esigenza democratica, un salto in avanti per non tornare nella palude di anni di buio amministrativo, di incapacità e di fallimenti. Stiamo parlando alla gente di visone di Città, di soluzione dei problemi e di speranze per i giovani e abbiamo riscontrato negli occhi di cittadini entusiasmo e voglia effettiva di cambiamento. Una Unità cercata, non trovata, che ha suscitato nervosismo e paranoie negli avversari politici, ormai privi di argomentazioni valide e capaci solo di offese e minacce. L’obiettivo è quello di non commettere gli errori del passato e quello di garantire stabilità di Governo. Ci stiamo riuscendo e Corrado SCARLATO sarà il nostro Sindaco.