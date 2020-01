PRESCRIZIONE, VERTICE RINVIATO AL 9 GENNAIO. ITALIA VIVA: “MODIFICHE O VOTIAMO CON FORZA ITALIA”

Slitta al 9 gennaio il vertice sulla prescrizione previsto per domani, secondo quanto si apprende da fonti di governo.

“Sulla prescrizione la palla è nelle mani di Bonafede e del M5S, come abbiamo ribadito più volte. Noi di Italia Viva siamo pronti a discutere se c’è la volontà di correggere questa barbarie giuridica. Altrimenti voteremo la proposta Costa (di Forza Italia, ndr) e tutte le forze politiche si assumeranno le proprie responsabilità davanti ai cittadini, che non possono essere condannati a processi senza fine, il contrario della giustizia”: lo dice Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. “Se posso permettermi un consiglio ai 5Stelle, accelererei – aggiunge -, perché ho l’impressione che dopo le regionali in Emilia Romagna avranno altri problemi di cui occuparsi”.