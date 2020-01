REGIONALI IN CAMPANIA, MEDIA DEI SONDAGGI: CALDORO AVANTI, LEGA PRIMO PARTITO

L’analisi dei sondaggi pubblicati da Index, Winpool Arcadia e Noto Sondaggi, effettuata dagli amministratori di iElezioni, app che verifica sondaggi ed indice di gradimento, conferma il netto vantaggio del centro destra con Caldoro rispetto a De Luca e Ciarambino. Non solo: la Lega sarebbe il primo partito della Campania ed avrebbe in Consiglio Regionale la rappresentanza piu’ numerosa. Il vantaggio di Caldoro passa dal 41% al 46% mentre De Luca non supera la soglia del34%. Ecco tutte le proiezioni dei partiti.

LEGA 17% – 11 consiglieri eletti

FORZA ITALIA 16% – 9 consiglieri eletti

FRATELLI D’ITALIA 11% – 6 consiglieri eletti

LISTA DEL PRESIDENTE 6% – 4 consiglieri eletti

PARTITO DEMOCRATICO 16% – 7 consiglieri eletti

DE LUCA PRESIDENTE 5% – 2 consiglieri eletti

CAMPANIA LIBERA 5% – 2 consiglieri eletti

ITALIA VIVA 3% – 1 consigliere eletto

MOVIMENTO 5 STELLE 17% – 7 consiglieri eletti