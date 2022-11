PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO. L’ANNUNCIO DI ENRICO LETTA: “SI TERRANNO IL 19 FEBBRAIO”

Letta annuncia in assemblea che “La proposta” della data per le primarie “è il 19 febbraio“. “Oggi – ha spiegato – dobbiamo rendere possibile statutariamente il processo costituente” già deciso “politicamente”, un processo “che consentirà un allargamento, con delle regole più semplici e con tempi certi” e lancia l’iniziativa della “piazza del nuovo Pd” per “aprire” il partito, una serie di iniziativa tra cui il “17 dicembre una iniziativa pubblica di presenza in piazza con noi e tutti coloro che vogliono partecipare per mettere in campo le nostre idee”.

E aggiunge che “I tempi sono meno lunghi”, ma si “accorcia solo la fase del voto” non quella “costituente”. “La fase costituente resta inalterata nei tempi e inizia giovedì, con la direzione nazionale che nominerà il comitato costituente nazionale, fatto” tra le altre cose “secondo regole di equilibrio di genere, per accompagnare la fase costituente” e la redazione di un “nuovo manifesto che sarà presentato all’assemblea”.