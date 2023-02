PRIMARIE PD. ELLY SCHLEIN IN VANTAGGIO SU BONACCINI A NAPOLI: LA SOPRESA

Elly Schlein, candidata alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico, dopo le prime convenzioni dei Circoli, è in vantaggio su Stefano Bonaccini nel Comune di Napoli ed anche in alcuni centri della Provincia. Una notizia a sorpresa che lascia pensare ad un voto “molto caldo” per il prossimo 26 Febbraio quando a votare non saranno solo i tesserati ma anche i semplici cittadini con il versamento di soli due euro. Elly Schlein, in Campania, almeno alla vigilia del voto, sembrava essere in netto svantaggio, considerato quanti esponenti del Pd sono dalla parte di Stefano Bonaccini. Ed, invece, i primi segnali che arrivano dalla Provincia di Napoli dicono l’esatto contrario: con EllY Schlein si è schierato il parlamentare Marco Sarracino, mentre il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sembra aver assunto una posizione neutra.

