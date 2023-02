QATARGATE, SCATTANO LE MANETTE ANCHE PER L’EUROPARLAMENTARE PD ANDREA COZZOLINO

Anche per l’eurodeputato campano del Partito Democratico Andrea Cozzolino è scattato, nella serata di ieri, l’arresto nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, condotta dalla magistratura belga, su presunte tangenti ricevute da eurodeputati.

Dimesso da una clinica della città dove si era recato per problemi di salute, gli uomini del Gico del Nucleo di polizia-economico finanziaria della Gdf partenopea hanno notificato la misura all’europarlamentare, per il quale ora rischia di profilarsi una lunga trafila giudiziaria da affrontare nell’immediato in Italia, ma che potrebbe farlo finire nelle mani del combattivo giudice istruttore Michael Claise in Belgio