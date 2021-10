PROGRESSISTI FUORI DA TUTTO ? QUANTO DURERA’ ? I FODERI COMBATTONO, LE SCIABOLE RESTANO APPESE?

Fuori dalla Giunta per motivi tutt’altro che politici ed elettorali ma di pura opportunità, fuori anche da ogni forma di gestione del Comune di Salerno per le medesime ragioni, forse, nel primo consiglio comunale – quando lo stesso verrà proclamato – con un esponente alla Presidenza del Consiglio. E tutti gli altri ? I Progressisti per Salerno, o meglio gli eletti nella storica civica di Vincenzo De Luca, sono obbligati a rimanere a guardare: ma quanto potrà durare il forzato esilio dalle stanze dei bottoni ? Per quanto tempo, ancora, i nomi importanti della lista potranno sopportare che siano i foderi a combattere e le sciabole a restare appese ?

Share on: WhatsApp