PROVINCIA DI SALERNO. AMATO (FDI): “POLIZIA PROVINCIALE, NOSTRA BATTAGLIA CONTINUERA’ “

“Il delicato tema del futuro della Polizia Provinciale di Salerno, in una fase storica in cui la sicurezza ed il controllo del territorio sono temi molto sentiti dai cittadini, non puo’ essere relegato a materia senza un approfondimento ed una discussione. Era questo l’obiettivo del Presidente della Provincia Alfieri che, in maniera scorretta, all’ultimo momento, ha inserito, tra gli argomenti all’ordine del giorno, il tema della Polizia Provinciale.”

Lo dichiara Carmine Amato, Capogruppo di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno.

Come consiglieri di opposizione abbiamo chiesto, questa mattina, di rinviare la discussione al prossimo consiglio ma, dinanzi alla chiusura a riccio di una maggioranza preoccupata solo di dire si al volere del proprio Presidente, abbiamo preferito abbandonare l’aula, in segno di dissenso per la mancata discussione di un argomento sul quale il nostro partito, Fratelli d’Italia, ha già prodotto interrogazioni, sia a Palazzo Sant’Agostino che in sede Parlamentare. Evidentemente l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale con le Provinciali 2024 rende nervoso il centro sinistra, lo preoccupa e non poco, tanto da adottare, senza alcun rispetto della minoranza, un provvedimento che poteva essere, tranquillamente, discusso tra qualche settimana. Come FDI, nel corso della prossima campagna elettorale per le Provinciali, faremo del rafforzamento della Polizia Provinciale un punto fondamentale del nostro programma che, di sicuro, ci porterà a guidare la Provincia di Salerno.