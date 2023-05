PROVINCIA DI SALERNO. RUBERTO (FORZA ITALIA): “POLIZIA PROVINCIALE, DA ALFIERI ATTO DISCUTIBILE”

“La collaborazione istituzionale, che come valore appartiene da sempre a Forza Italia, si ferma quando viene negato il confronto e il dialogo.

E’ questo il motivo per il quale, in mattinata nel corso del Consiglio Provinciale di Salerno, abbiamo deciso, come forze di opposizione, di abbandonare l’aula e di non partecipare alla discussione ed al voto sul provvedimento che il Presidente della Provincia ha deciso di emanare per la revoca dell’istituzione del Corpo di Polizia Provinciale.”

Lo dichiara Giuseppe Ruberto, Capogruppo in Consiglio provinciale di Forza Italia, Lega, Udc e Nuovo Psi.

“Con un atto discutibile sotto il profilo del mancato coinvolgimento istituzionale, il Presidente della Provincia ha aggiunto con un’integrazione all’ordine del giorno, che era stato già stabilito e concordato in sede di Conferenza di Capigruppo, un argomento così significativo come la revoca della deliberazione dell’istituzione del Corpo di Polizia Provinciale, senza confrontarsi, negando la possibilità di favorire un approfondimento su un argomento così importante.

Quando con garbo, insieme ai colleghi di opposizione, abbiamo chiesto di rinviare la discussione al prossimo consiglio, ci siamo sentiti rispondere un secco no, su di un tema molto sentito quale quello della sicurezza e del controllo del territorio, abbiamo deciso, nostro malgrado, di lasciare l’Aula di Palazzo Sant’Agostino.

Il confronto dialettico è per noi, sia ben chiaro, indispensabile come lo sono anche le regole ed il rispetto per l’avversario politico.

Evidentemente, non tutti danno lo stesso valore al confronto e al dialogo.