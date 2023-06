PROVINCIA DI SALERNO. CAOS SU POLIZIA PROVINCIALE, ARRIVA ANCHE DE LUCA JR

La decisione del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri di procedere alla soppressione della Polizia Provinciale ha scatenato la reazione non solo dell’opposizione – con tanto di interrogazioni parlamentari in arrivo – ma anche all’interno della maggioranza stessa di centro sinistra. In Consiglio, l’unico a non votare il provvedimento è stato il Consigliere Provinciale Carmelo Stanziola ma i malumori non sono pochi tanto che a Palazzo Sant’Agostino, per fare chiarezza sulla vicenda e per riportare il sereno, è arrivato (nel pomeriggio di mercoledi’) anche il parlamentare Piero De Luca, chiaro segno che la scelta di Alfieri non era stata condivisa in precedenza all’interno degli organi provinciali del Partito Democratico.

