SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “LE NOSTRE SCUOLE SEMPRE PIU’ A MISURA DI BAMBINO”

“Il nostro impegno per le Scuole del territorio prosegue, anche in prossimità della fine dell’anno scolastico: questa mattina, infatti, all’interno delle scuole San Giovanni Bosco di Casatori, sono iniziati i lavori per l’installazione del pavimento assorbi urti, laddove saranno montate alcune giostrine a disposizione di tutti i piccoli alunni. L’intervento proseguirà, già nei prossimi giorni, anche all’interno della Scuola dell’Infanzia Suor Bakhita di Via Annunziata per poi raggiungere la scuola dell’Infanzia Madre Teresa di Calcutta di Via Russolillo. ”

E’ quanto dichiara Raffaella Zuottolo, Assessore alla Scuola del Comune di San Valentino Torio.

E’ uno sforzo che, insieme al Sindaco Michele Strianese, ai colleghi assessori, all’intera macchina amministrativa del Comune di San Valentino Torio abbiamo inteso portare a termine, nell’ottica di una città che sia sempre piu’ a misura di bambino, sempre piu’ a misura di famiglia. Sono certa che con questa iniziativa le nostre scuole saranno ancora piu’ accoglienti e diventeranno un punto di riferimento anche fuori dagli orari scolastici.