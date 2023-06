CAMPAGNA. BIAGIO LUONGO PROCLAMATO SINDACO: ASSENTE ALLA CERIMONIA D’AMBROSIO

Biagio Luongo, oggi pomeriggio, è stato proclamato nuovo Sindaco del Comune di Campagna: un ritorno al passato per il centro della Provincia di Salerno che Luongo ha già guidato, come Primo Cittadino, nel decennio 2003 – 2013. Non è passata inosservata, alla cerimonia di proclamazione, l’assenza del suo competitor Pierfrancesco D’Ambrosio, sconfitto al turno di ballottaggio. Adesso per Luongo si passa alla fase operativa con la convocazione del primo consiglio comunale e con la composizione della nuova Giunta Comunale di Campagna.

