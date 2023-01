PROVINCIA DI SALERNO. GUZZO: “LOTTA AL CAPORALATO, BATTAGLIA DI CIVILTA’ “

E’ stato sottoscritto, questa mattina a Napoli, alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il protocollo d’intesa per la lotta al fenomeno del caporalato in Agricoltura. A rappresentare la Provincia di Salerno il Vice Presidente Giovanni Guzzo, su delega del Presidente Franco Alfieri.

“La lotta al caporalato”, sottolinea Guzzo, “non è solo un argine alla illegalità ma è soprattutto una battaglia di civiltà per i tanti lavoratori, italiani e stranieri, che, ogni anno, sono impegnati nel settore dell’agricoltura della nostra Provincia di Salerno. E’ stato per me un momento importante, Su delega del Presidente Franco Alfieri e in rappresentanza della Provincia di Salerno, partecipare alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa di Contrasto al Caporalato nella Regione Campania fortemente voluto dall’ Assessore Morcone grazie alla sensibilità del Governatore Vincenzo De Luca.”