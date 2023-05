PROVINCIA DI SALERNO. IL 26 MAGGIO TORNA IL CONSIGLIO PROVINCIALE

E’ stata convocata per le ore 10:00 del prossimo 26 Maggio la seduta del Consiglio Provinciale di Salerno che, dopo una lunga pausa, torna a riunirsi a Palazzo Sant’Agostino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno il rendiconto di gestione, che prevede anche la partecipazione dell’assemblea dei Sindaci, le linee programmatiche dell’attività della società in house Arechi Multiservice, alcune interrogazioni presentate dalle forze politiche di opposizione. Intanto in Provincia è già iniziato il toto nomi in vista delle prossime elezioni provinciali che, salvo colpi di scena, si terranno nella primavera del 2024: pare, infatti, quasi scontato che Alfieri voglia rinunciare ad una corsa verso Palazzo Sant’Agostino, puntando, invece, a rimanere Sindaco di Capaccio con le Comunali in programma proprio per il prossimo anno.

