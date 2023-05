NICOLA CAPUTO PRONTO ALLE EUROPEE 2024 CON ITALIA VIVA: LA CORSA DELL’ASSESSORE REGIONALE

Sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo il candidato di punta di Italia Viva – con o senza Azione – alle prossime elezioni Europee 2024 in Campania. E’ quanto circola, nelle ultime settimane, negli ambienti del partito di Matteo Renzi che si prepara, per il prossimo 10 Giugno, a celebrare, a Napoli, l’assemblea nazionale del Partito. Caputo, che ha già avuto un esperienza come Europarlamentare dal 2014 al 2019, eletto all’interno della Lista del Partito Democratico, già nelle prossime settimane dovrebbe ufficializzare la sua scelta ed avviare una campagna elettorale che si preannuncia lunga e dispendiosa.

