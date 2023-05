PROVINCIA DI SALERNO. IL CASO STANZIOLA: LASCIA L’AULA E NON VOTA CON LA MAGGIORANZA

Carmelo Stanziola, già Sindaco di Centola Palinuro, oggi Consigliere Provinciale del Partito Democratico, ha lasciato l’aula della Provincia di Salerno, nel corso della seduta del Consiglio, non partecipando al voto sui debiti fuori bilancio ma anche sulla soppressione della Polizia Provinciale. Un dissenso muto, almeno per il momento, che lascia aperta la discussione all’interno della maggioranza a Palazzo Sant’Agostino dove neppure Luca Cerretani, Capogruppo del Pd, è riuscito a fermare la decisione di Stanziola. Anche se in maniera ufficiosa, infatti, da tempo, Stanziola aveva fatto sapere di non essere d’accordo con la decisione di Alfieri sulla Polizia Provinciale: un concetto ribadito, anche ieri mattina, nel corso di una riunione preliminare alla seduta del Consiglio Provinciale.

