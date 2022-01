PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE STRIANESE PRONTO CON I DECRETI PER LE DELEGHE AI CONSIGLIERI

Sarà lunedi’ 17 gennaio, con molta probabilità, la giornata decisiva per la firma da parte del Presidente della Provincia Michele Strianese dei Decreti per assegnare le deleghe ai Consiglieri Provinciali di maggioranza, eletti nel corso della tornata dello scorso 18 Dicembre. Esattamente ad un mese dall’esito delle elezioni provinciali, Strianese si appresta a rimettere in moto la macchina politica di Palazzo Sant’Agostino con la nomina del Vice Presidente (che andrà a Giovanni Guzzo) e poi con l’assegnazione a ciascuno dei consiglieri provinciali di una o piu’ materie di competenza. Tra ieri ed oggi Strianese, insieme a Piero De Luca ed al Segretario Provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano, ha incontrato tutti i consiglieri provinciali eletti nelle liste di maggioranza.

