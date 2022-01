ANGELO TOFALO (M5S): “APPROVATA MOZIONE PER SICUREZZA DATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Il testo conferma che L’Agenzia per l’Italia digitale e la App IO sono indicate come unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della Pubblica Amministrazione con i cittadini e impegna il governo a prevedere che la Presidenza del Consiglio e il Ministero della #Difesa redigano una relazione da inviare alle Commissioni parlamentari competenti sul “Polo strategico nazionale” al fine di assicurare trasparenza sull’autonomia tecnologica del Polo, affinché sia sottoposto a vigilanza pubblica sotto il controllo dell’Agenzia per la #Cybersecurity Nazionale, per quanto concerne i dati strategici e la #crittografia dei dati della Pubblica Amministrazione.