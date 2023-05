PROVINCIA DI SALERNO. NICOLA LANDOLFI: “CON LEGGE DEL RIO PIU’ STRADE E MENO RISORSE”

Una riunione, convocata questa mattina, a Palazzo Sant’Agostino, dal Presidente della Provincia Franco Alfieri, per affrontare il tema della emergenza viabilità sulle arterie di competenza dell’amministrazione provinciale. E, come sottolineato da Nicola Landolfi, consulente politico del Presidente della Provincia, a rendere tutto ancora piu’ complicato ci ha pensato la riforma Del Rio.

“La Provincia di Salerno” scrive Landolfi, ” è grande quanto una regione ed è, perlopiù, montuosa. Le strade che erano statali e adesso sono provinciali, sono sempre più a rischio. Questo anche perché, per effetto della sciagurata Legge Del Rio, sono state tagliate proprio molte risorse. Così l’ente Provincia si è venuta a trovare con sempre meno dipendenti “sulle strade”. Per questo il Presidente Alfieri ha convocato una riunione con i rappresentanti delle Comunità Montane per chiedere insieme, anche alla luce delle sempre più numerose precipitazioni, più risorse alla Regione e al Governo. Inoltre, di ottimizzare le risorse già esistenti e delegando sempre di più le stesse Comunità Montane.”