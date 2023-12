PROVINCIA DI SALERNO, NODO CAPOGRUPPO PD PER IL PRESIDENTE ALFIERI

Tre nomi per un ruolo: Luca Cerretani, Antonio Fiore o Annarita Ferrara. Chi sarà il nuovo capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale ? Forse, ancora piu’ delle deleghe da assegnare ai consiglieri, il nodo piu’ delicato, anche perchè ha un valore politico, è proprio quello della scelta del Capogruppo del Partito Democratico che, fino allo scorso 20 Dicembre, è stato ricoperto proprio dal fedelissimo di Alfieri, Luca Cerretani.

Il valore della stabilità potrebbe prevalere ? Pare di si, non solo per la scelta del capogruppo ma anche per le singole deleghe da assegnare ai consiglieri provinciali. C’è, solo, da verificarne il numero, visto che rispetto al precedente consiglio, la maggioranza di centro sinistra ha un consigliere provinciale in piu’.

12 Consiglieri di maggioranza contro i 4 di opposizione, ma con un Partito Democratico che vanta ben 8 consiglieri eletti a Palazzo Sant’Agostino.