GLI AUGURI DEL PSI DI SALERNO: APPUNTAMENTO MERCOLEDI’ 27 NELLA SEDE PROVINCIALE

E’ il momento degli auguri di Natale anche per il Partito Socialista Italiano, reduce dalla mezza delusione delle Provinciali con il dimezzamento dei consiglieri provinciali eletti: l’appuntamento per il tradizionale brindisi di fine anno è per mercoledi’ 27 Dicembre, a partire dalle 18:30, nella sede provinciale del Psi di Salerno, alla presenza dei dirigenti provinciali, con il consigliere regionale Andrea Volpe, il confermato Consigliere Provinciale Pasquale Sorrentino e l’assessore comunale di Salerno Massimiliano Natella.

