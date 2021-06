PROVINCIA DI SALERNO. PER IL DOPO STRIANESE, NEL PD, CI SONO ALTRI DUE NOMI: ECCO DI CHI SI TRATTA

Come scrivevamo qualche giorno fa, anche se non è ancora vicino il termine della scadenza della Presidenza di Michele Strianese a Palazzo Sant’Agostino, sono tanti i sindaci del Partito Democratico particolarmente sensibili ad una possibile candidatura per le prossime elezioni provinciali per la carica di Presidente. E nelle disponibilità, chieste e concesse, non ci sono solo Franco Alfieri (Capaccio) e Gianfranco Valiante (Baronissi) ma anche…

… ma anche il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, fatto, letteralmente, oggetto di un fuoco amico in occasione dell’ultima elezione del Presidente della Provincia di Salerno, quando sembrava cosa fatta l’indicazione del suo nome. Questa volta Servalli torna alla carica, anche in vista della scadenza delle prossime elezioni Regionali.

Accanto al nome di Servalli, c’è anche quello di uno dei sindaci emergenti all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno: si tratta di Giuseppe Lanzara, primo cittadino del Comune di Pontecagnano Faiano.