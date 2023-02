PROVINCIA DI SALERNO. RUBERTO E DEL SORBO, INCONTRO CON IL DIRIGENTE VIABILITA’

I Consiglieri provinciali Giuseppe Del Sorbo e Giuseppe Ruberto hanno incontrato il Dirigente del Settore viabilità della Provincia di Salerno Ing. Angelo Michele Lizio per discutere di viabilità dell’intera Provincia di Salerno.

È stata l’occasione per sottoporre all’attenzione del dirigente la necessità di intervenire con urgenza su numerose strade provinciali dell’Agro Nocerino Sarnese, della Costiera Amalfitana, della Piana del Sele, del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni – Calore – Cervati, per garantire la riapertura di quelle chiuse da troppi anni e quelle a seguito degli eventi calamitosi delle ultime settimane e per chiedere interventi di manutenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini.

Numerose le richieste che arrivano dai Sindaci, Amministratori e Cittadini dell’intera Provincia, dove si registrano difficoltà che non possono non essere prese in considerazione.

I Consiglieri di Lega e Forza Italia, pur consapevoli delle oggettive difficoltà di intervento, continueranno a monitorare lo stato delle richieste sottoposte al Dirigente per garantire risposte ai territori.