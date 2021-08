PROVINCIA DI SALERNO. SONIA ALFANO (FDI): “LA MIA INTERROGAZIONE SU PONTE SU FIUME ALENTO”

“Stamattina, ho interrogato il Presidente Strianese – ha dichiarato in una nota stampa il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Sonia Alfano – per avere delucidazioni in merito al ponte sul Fiume Alento che collega Ascea e Casal Velino.

Purtroppo – ha continuato il Consigliere del Partito della Meloni – sono apparse diverse foto sul ponte in oggetto che hanno fatto scattare l’allarme sulla sua sicurezza: in più in tale tratto di strada, lo scorso giugno, è apparso un pino dal cemento che ne minava la stabilità.

Sono sicura – ha concluso Sonia Alfano – che la Provincia di Salerno con i suoi tecnici si adoperi in ogni modo per la sicurezza dei cittadini e dei turisti”.