PROVINCIA DI SALERNO. STANZIOLA VERSO LA CONFERMA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE

L’affidabilità di Carmelo Stanziola, Sindaco di Palinuro e Vice Presidente della Provincia negli ultimi due anni, avrà la meglio sulla novità rappresentata dai nuovi consiglieri provinciali, in modo particolare sul primo degli eletti nella lista del Pd, il consigliere comunale di Novi Velia Gianni Guzzo. Nulla di ufficiale ma una serie di notizie e voci portano ad una conferma di Stanziola nel ruolo politico di Vice Presidente, almeno fino a maggio quando il primo cittadino di Palinuro, giunto al secondo mandato, non potrà ricandidarsi alla carica di sindaco ma, per mantenere il seggio a Palazzo Sant’Agostino, dovrà, quanto meno, rimanere consigliere comunale.

Intanto il prossimo 27 Dicembre ci sarà una riunione di maggioranza tra il Presidente Strianese e tutti i consiglieri provinciali eletti nelle liste del centro sinistra: Partito Democratico, Campania Libera, Uniti per la Provincia e Partito Socialista Italiano.

agendapolitica@libero.it