PROVINCIALI 2021. SI VOTA DALLE 8:00 ALLE 20:00, SEGGIO SPECIALE PER POSITIVI E IN ISOLAMENTO

Finalmente si vota: dalle 8:00 e fino alle 20:00 all’interno dei quattro seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino consiglieri comunali e sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno potranno esprimere il proprio voto per eleggere i 16 consiglieri provinciali che resteranno in carica fino al dicembre 2023. Previsto anche un seggio itinerante che avrà il compito di raccogliere il voto di chi, per la positività al covid o anche perchè in isolamente fiduciario, non puo’ recarsi direttamente a Salerno per l’esercizio del voto. Dalle 20:00 il via allo scrutinio che, cosi’ come accaduto in altre circostanze, non dovrebbe essere molto lungo ma abbastanza spedito: intorno alle 22:00 si conoscerà già il nuovo volto del Consiglio Provinciale di Salerno.

Share on: WhatsApp