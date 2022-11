PROVINCIALI 2022. FRANCO ALFIERI VINCE CON IL 69,9%: E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Franco Alfieri, Sindaco del Comune di Capaccio, da questa sera è il nuovo Presidente della Provincia di Salerno: al termine della giornata di voto, che ha coinvolto oltre 2.000 tra sindaci e consiglieri comunali, Alfieri ha ottenuto una percentuale pari al 69,9%, quasi due punti al di sotto di quella ottenuta nel 2018 da Michele Strianese, Presidente uscente. Non è, dunque, riuscita l’impresa di ottenere almeno il 71%, cosi’ come richiesto dallo stesso Alfieri nel corso di una riunione con tutti i consiglieri provinciali di maggioranza. Tocca quota 30%, invece, la candidata del centro destra Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino che ottiene quasi due punti in piu’ rispetto a Roberto Monaco, Sindaco di Campagna, candidato alla Presidenza della Provincia nel 2018.

Ecco i dati