PROVINCIALI 2022. SONIA ALFANO: “AUGURI AL NUOVO PRESIDENTE, SPERO SI TORNI AL VOTO POPOLARE”

“Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. Spero che saprà essere il Presidente di tutti i Sindaci della Provincia di Salerno che, soprattutto in questo momento storico, hanno bisogno del sostegno di tutte le istituzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Un ringraziamento a chi mi ha sostenuto in questa difficilissima campagna elettorale, che si è svolta tra politici escludendo i cittadini.”

E’ quanto dichiara la candidata alla carica di Presidente della Provincia di Salerno Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Spero, allo stesso tempo, che sia l’ultima volta che il Presidente della Provincia venga eletto con il voto dei soli amministratori comunali: il mio auspicio è che, al piu’ presto, il Governo di Giorgia Meloni approvi una radicale controriforma della Legge Delrio che non solo ha negato alle Province i fondi per le proprie funzioni ma ha escluso i cittadini dalla scelta di Presidente e Consiglio Provinciale.