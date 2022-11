PROVINCIALI, PINO BICCHIELLI (NM): “ORA RESTITUIRE LA PAROLA AI CITTADINI CON IL VOTO DIRETTO”

“Una vittoria amara per il centrosinistra che deve fare i conti con una dura realtà: quando la parola passa ai soli amministratore locali allora la vittoria è quasi scontata ma quando a votare sono gli elettori il centro-destra ottiene il riconoscimento che merita”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati a poche ore dalla chiusura delle urne in occasione delle elezioni provinciali che hanno consegnato la vittoria a Franco Alfieri. “Auspichiamo che già dalla prossima tornata elettorale sarà restituita al popolo la possibilità di decidere da chi far governare un ente di prossimità così importante come la Provincia”, ha aggiunto l’onorevole Bicchielli evidenziando che “servono Province con poteri chiari e autonomia: la devolution dall’alto verso il basso, dal centro verso il territorio, dei poteri dello Stato deve coinvolgere tutti gli enti locali. Le Province devono tornare ad essere enti di primo livello e recuperare equilibrio e operatività. Il livello amministrativo e di governo del territorio una volta esercitato dalle Province fungeva inoltre da essenziale coordinamento e punto di riferimento per i comuni, piccoli e grandi, che ne facevano parte. Nella riorganizzazione delle competenze e dei poteri di Stato ed Enti locali si operi per il ritorno a Province davvero funzionali e al sistema di elezione diretta da parte dei cittadini.”

