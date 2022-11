ARRIVA FRANCO ALFIERI IN PROVINCIA: ECCO I NUOVI UOMINI DEL PRESIDENTE

Franco Alfieri Presidente della Provincia e con lui, a Palazzo Sant’Agostino, arrivano anche alcune novità a cominciare dal ruolo che, a breve, andrà a rivestire l’ex Segretario Provinciale del Partito Democratico Nicola Landolfi. Per lui, da tempo, si parla di un impegno a margine dello stesso Presidente della Provincia, una sorta di super consigliere politico che affiancherà Alfieri nella nuova avventura dopo quelle da Sindaco di Agropoli e di Capaccio. E se Landolfi rappresenta una novità, non lo sarà, invece, Luca Cerretani, attuale Capo Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale, da sempre vicinissimo allo stesso Alfieri: con ogni probabilità Cerretani non riceverà altre deleghe ma sarà, sempre, l’uomo del Presidente, presente a Palazzo Sant’Agostino. C’è, poi, attesa anche per quello che potrebbe accadere negli uffici dei Dirigenti della Provincia di Salerno: non è in programma nessuna rotazione ma, di certo, ci sarà una maggiore attenzione all’iter delle singole procedure.

