PROVINCIALI 2022. ROSARIO DANISI: “COMUNITA’ DEL PD NON HA PERSO ENTUSIASMO”

“Con il sostegno di centinaia di amministratori comunali, sindaci e consiglieri comunali, che hanno voluto sottoscrivere e sostenere la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno di Franco Alfieri, il centro sinistra ha dato l’ennesima dimostrazione di unità e di forza sul territorio”. A dichiararlo è il Consigliere Provinciale Rosario Danisi.

“In questi ultimi giorni, girando tra i Comuni della Provincia di Salerno, per la raccolta delle firme a sostegno di Franco Alfieri ho avuto modo di verificare che la grande comunità di amministratori comunali del centro sinistra non ha perso entusiasmo, anzi. A Franco Alfieri il mio personale in bocca al lupo per la tornata elettorale del prossimo 20 Novembre, a Michele Strianese un sentito ringraziamento per il grande lavoro portato avanti negli ultimi 4 anni a Palazzo Sant’Agostino”.