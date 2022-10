PROVINCIALI 2022. GIUSEPPE RUBERTO (FI): “IL CENTRO DESTRA COMPATTO ED UNITO”

“Il Centro Destra unito e coeso, con le 400 firme raccolte a sostegno della candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno per Sonia Alfano, lancia un chiaro segnale di forte radicamento territoriale”.

E’ quanto dichiara Giuseppe Ruberto, Consigliere Provinciale di Forza Italia e componente del Coordinamento Provinciale del partito degli Azzurri. “Insieme agli amici di Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, questa mattina a Palazzo Sant’Agostino, abbiamo depositato l’atto di candidatura per la nostra candidata Sonia Alfano Sindaco di San Cipriano Picentino. Ora ci attende una campagna elettorale impegnativa per il prossimo 20 Novembre dove a votare saranno i Sindaci e i Consiglieri comunali.

Le elezioni dello scorso 25 Settembre hanno dimostrato che, anche in Provincia di Salerno, la maggioranza degli elettori è dalla parte del Centro Destra: un patrimonio di credibilità e di consenso che spetta a noi conservare e far crescere per i prossimi appuntamenti elettorali.”

