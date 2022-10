GOVERNO MELONI. IN ARRIVO IL DECRETO LEGGE PER IL RINVIO DELLA RIFORMA CARTABIA

Uffici legislativi al lavoro fino a lunedì mattina per confezionare un decreto legge – il primo del governo di Giorgia Meloni – che dilata i tempi di entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale e soprattutto introduce una ’stretta’ sui benefici penitenziari per chi non collabora. «Per mantenere», sottolineano fonti di palazzo Chigi, il cosiddetto ’ergastolo ostativo’ che è per l’esecutivo «uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata».

Un giro di vite considerato dunque «prioritario e diventato urgente», dicono le stesse fonti, anche in vista dell’udienza fissata dalla Consulta per l’8 novembre, quando i giudici della Corte costituzionale hanno in calendario proprio l’ergastolo ostativo e si apprestano a dare l’ennesima spallata se il Parlamento, al quale hanno già dato un anno e mezzo di tempo, non sarà intervenuto.

Share on: WhatsApp