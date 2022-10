ATTILIO PIERRO E CORRADO MATERA TAGLIANO INSIEME IL NASTRO DELLA SAGRA A SAN RUFO

Metti una sera insieme, dinanzi ad un nastro da tagliare, un parlamentare della Lega ed un consigliere regionale dell’area moderata: e cosi’, nella serata di ieri, a San Rufo, dove era in programma la Sagra della Castagna, si sono ritrovati insieme Attilio Pierro e Corrado Matera. Dal 2020 insieme tra i banchi del Consiglio Regionale della Campania, anche se con posizioni politiche diverse, Pierro, che dal 25 Settembre è entrato in Parlamento con la vittoria nel Collegio Uninominale del Cilento, con Matera insieme hanno dato il via alla manifestazione enogastronomica del Comune di San Rufo.

