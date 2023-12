“Che vergogna queste elezioni provinciali volute da Alfieri di mercoledì con una pronuncia pendente sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Agropoli. Domani potremmo trovarci con un comune messo fuori per sentenza ma che ha concorso a formare il plenum e amministratori previsti tra i votanti ma non più in carica. Ci troveremmo con un voto farsa che sarebbe anche falsato.”

Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.