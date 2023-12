SALERNO. FORZA ITALIA E FORZA ITALIA GIOVANI INSIEME PER IL NATALE DEI BISOGNOSI

“La povertà è, purtroppo, condizione che riguarda la vita anche di tanti salernitani. Per questo, raccogliendo l’invito dell’Arcivescovo S.E. mons. Andrea Bellandi di vivere il Natale nel segno della solidarietà, i coordinamenti cittadini di Forza Italia e di Forza Italia Giovani Salerno hanno deciso di rendere disponibile un aiuto alimentare in favore dei più bisognosi. Per realizzare questa iniziativa sono stati consegnati alla mensa della parrocchia del “Volto Santo”, rappresentata dal parroco Don Francesco Coralluzzo, numerosi pacchi contenenti scatole di legumi, pelati e pasta. Un piccolo, ma sentito, “segno” per restare, nello spirito evangelico della gratuità, vicini ai cittadini meno fortunati.”

È quanto dichiarano il Prof. Giuseppe Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno, insieme con Antonio Trezza, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Salerno, e Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno e vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania, a margine dell’iniziativa benefica intrapresa dal partito degli azzurri alle porte del Santo Natale.