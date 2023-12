PROVINCIALI 2023. STOP AI CELLULARI IN CABINA, NIENTE BORSE PER LE DONNE

Si annunciano controlli rigidi in occasione delle elezioni Provinciali, in programma domani, a Salerno, a Palazzo Sant’Agostino. A richiedere maggiore severità nell’accesso ai seggi non solo la notizia, di qualche settimana fa, che riguardava un Consigliere Provinciale che invitava i suoi colleghi a fotografare la scheda elettorale dopo aver votato, ma anche le insistenti pressioni esercitate da alcuni candidati nei confronti di consiglieri comunali. Ecco, allora, la decisione di vietare l’accesso ai seggi con il cellulare, che dovrà essere riposto in un apposito contenitore al momento del riconoscimento: per le elettrici donna, inoltre, vietato portare all’interno del seggio ogni tipo di borsa. Insomma, una campagna elettorale che sarà accompagnata da rigidi controlli sui quali, pare, abbia chiesto un particolare rigore anche la Prefettura di Salerno.

